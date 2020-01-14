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Рудковская раскритиковала Авербуха за низкие гонорары фигуристов в его шоу

15:47
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото РИА Новости
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала Илью Авербуха за низкие гонорары для участников его шоу.

В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров.

— Совсем, конено, мало платит Илья звездам мирового катания, — написала Рудковская в Telegram-канале. — По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки.

Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!

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