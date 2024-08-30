Рудковская обвинила режиссера шоу Загитовой в плагиате

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала но шоу Алины Загитовой «Хранители времени».

«Я очень люблю Алину Загитову, и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх. И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.

Это все — вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь еще и продюсер и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж «назвался груздем — полезай в кузов». Я допускаю, что продюсер Алина Загитова нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу, на нашей Русалочке.

Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны. И еще: солд-аут — это когда нет ни одного билета до начала шоу. Все продано. И бешенный ажиотаж. С любовью, твой друг Яна Рудковская (продюсер с 20 летним стажем)", — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 августа в два прогона. Это был продюсерский дебют Алины.