Рудковская прокомментировала публикации СМИ с фото коттеджей для Трусовой и Косторной
14:48
Музыкальный продюсер Яна Рудковская опровергла достоверность фотографий коттеджей, выложенных в СМИ, в которых будут жить фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, ныне тренирующий фигуристок, рассказал, что построил каток на своем участке. Там же должны появиться коттеджи, в которых поселят Трусову и Косторную.
«Это неправда! Коттеджи выглядят по-другому», — сказала Рудковская в комментарии «СЭ».
Позже Плющенко опубликовал в своем Instagram ряд сторис, на которых показал, как выглядят настоящие дома его спортсменок.
(Владислав Флегонтов)
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