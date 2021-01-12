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Рудковская прокомментировала публикации СМИ с фото коттеджей для Трусовой и Косторной

14:48
Яна Рудковская. Фото Instagram
Яна Рудковская. Фото Instagram
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская опровергла достоверность фотографий коттеджей, выложенных в СМИ, в которых будут жить фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, ныне тренирующий фигуристок, рассказал, что построил каток на своем участке. Там же должны появиться коттеджи, в которых поселят Трусову и Косторную.

«Это неправда! Коттеджи выглядят по-другому», — сказала Рудковская в комментарии «СЭ».

Позже Плющенко опубликовал в своем Instagram ряд сторис, на которых показал, как выглядят настоящие дома его спортсменок.

(Владислав Флегонтов)

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