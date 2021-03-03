Рудковская прокомментировала информацию о возвращении Косторной к Тутберидзе

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала информацию ТАСС о том, что Алена Косторная вернется в группу Этери Тутберидзе.

«Мне об этом не известно», —цитирует Рудковскую Sport24 3 марта.

Алена Косторная занимается в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года Фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе, в которой занималась с 2017 года. Сама спортсменка тогда не стала комментировать свое решение, а ее новый тренер позднее отметил, что это решение принимала сама Алена.

После контрольных прокатов фигуристка отметила, что была недовольна обстановкой в «Самбо-70». 17-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница серии «Гран-при» и вице-чемпионка России-2020.