Рудковская прокомментировала информацию о возвращении Косторной к Тутберидзе
Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала информацию ТАСС о том, что Алена Косторная вернется в группу Этери Тутберидзе.
«Мне об этом не известно», —цитирует Рудковскую Sport24 3 марта.
Алена Косторная занимается в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года Фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе, в которой занималась с 2017 года. Сама спортсменка тогда не стала комментировать свое решение, а ее новый тренер позднее отметил, что это решение принимала сама Алена.
После контрольных прокатов фигуристка отметила, что была недовольна обстановкой в «Самбо-70». 17-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница серии «Гран-при» и вице-чемпионка России-2020.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-03-03-rudkovskaya-otreagirovala-na-slukhi-o-vozvrashchenii-kostornoy-k-tutberidze-ot-plyushchenko
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