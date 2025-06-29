Фигурное катание
29 июня, 11:45

Рудковская — о совместном выступлении Плющенко и Ягудина: «Оргазм будет у всех женщин одномоментно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» порассуждала об идее совместного номера своего мужа и его давнего соперника Алексея Ягудина.

«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду, — сказала Рудковская во время шоу «Ассоль» Алины Загитовой в Санкт-Петербурге. — Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно. (Смеется.) Алексей — это великий спортсмен с фантастической харизмой. Надеюсь, что мои уникальные подарки — мишки в костюмах Алины, Алексея, Жени — будут украшать их дом, потому что они сделаны с большим уважением к их заслугам и мастерству».

Алина Загитова и&nbsp;Яна Рудковская.Рудковская в шоке от шоу Загитовой. Говорит ей слова, которые никто не ждал

Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
  • Антон Богачев

    после того как она ограбила батурина, ум ей уже не нужен

    03.07.2025

  • Антон Богачев

    рудковская превратилась в сутенершу

    03.07.2025

  • АК-63

    Чего-уж там. Совместное выступление столь уважаемых и глубоко исторических персонажей может смело проходить под заголовком "от оргазма до климакса"

    30.06.2025

  • Секир-башка

    Идиотизм какой-то.

    29.06.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Какая же дура...

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    ))))) Про МЧС и Книгу Гиннеса мощно)))

    29.06.2025

  • Medovar

    Такого рода сквиртинг-явление непреодолимой силы, сопоставимое с природным катаклизмом... Не забудьте набрать МЧС и пригласить секундантов из книги рекордов Гиннеса, если все-таки решитесь...

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Жаль, что мы не влияем на СЭ...

    29.06.2025

  • marz

    Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое…

    29.06.2025

  • Sergey Sparker

    Ладно у этой дуры мозгов нет. Но, похоже, у Кузнецова еще меньше. Печатать такую хрень это за гранью!

    29.06.2025

  • napadenie

    Ну и оргазматичка! Аж до ржачки невпопад!

    29.06.2025

  • Фирсыч

    Не вы один, пан Юзеф!

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот после таких слов, на месте всех женщин, нужно байкот объявить шоу Рудковской))) Пусть оргазмирует одна на Женька-шурупа))

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Доброго дня, пан Alexey! Не, ну я понимаю, Рудковская - дама не самого большого ума, иначе говоря, просто дура, но... Надо и СЭ какие-то берега видеть. Печатать такое - это уж совсем днище. Я реально охерел, когда прочитал.

    29.06.2025

  • Valekka

    Оргазм у Кузи-лижет,не уставая!!

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Или обоссутся. Это шоу только в доме престарелых показывать.

    29.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Хворая баба. Впрочем, и СЭ недалеко ушёл.

    29.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Яночка а ты не хочеш взобраться на Эверест и попросить местную богиню-чтобы она единственную твою извилину поправила:point_up:????????Боня-говорит что помогает:wink:Ты чё несёш:point_right:Тебе плять сколько лет? 10 12 14?ты вроде взрослая а умишка как у дитяти:100:

    29.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Здравствуйте Пан Юзеф:v:??? С/Э-превратилась из спортивной в хрен поймёш что:rage:В 90-е была самой любимой газетой:thumbsup:-пишущей только о спорте:100: А сейчас-открываеш утром новости и окуеваеш-всякие бони кати пери:face_vomiting:Такая дичь-:pensive:Я им подкинул хороших идей-надеюсь прислушаются:wink:

    29.06.2025

  • greyk

    Да ладно уж... Говори прямо- что все обкончаются!

    29.06.2025

  • Семён Фадеич

    Тьфу.

    29.06.2025

  • Пан Юзеф

    Я понимаю, что СЭ старательно собирает все дерьмовысказывания идиотов, но публиковать такое... Это за гранью.

    29.06.2025

  • Фирсыч

    Понять её можно. После операции на позвоночнике, возможно у Плющенко не стоит.

    29.06.2025

  • Фирсыч

    Ещё какая!

    29.06.2025

  • _Mike N_

    кто о чем, а баба Яна об оргазмах :laughing::laughing::laughing:

    29.06.2025

  • Nik

    дура

    29.06.2025

    • Загитова поблагодарила зрителей, посетивших ее шоу «Ассоль»: «Вы — двигатель нашего развития»

    Рудковская о шоу «Ассоль»: «Совместный номер Загитовой и Медведевой со словами «Прости меня» — пять баллов»

