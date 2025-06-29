Рудковская — о совместном выступлении Плющенко и Ягудина: «Оргазм будет у всех женщин одномоментно»

Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» порассуждала об идее совместного номера своего мужа и его давнего соперника Алексея Ягудина.

«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду, — сказала Рудковская во время шоу «Ассоль» Алины Загитовой в Санкт-Петербурге. — Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно. (Смеется.) Алексей — это великий спортсмен с фантастической харизмой. Надеюсь, что мои уникальные подарки — мишки в костюмах Алины, Алексея, Жени — будут украшать их дом, потому что они сделаны с большим уважением к их заслугам и мастерству».