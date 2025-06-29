Фигурное катание
29 июня, 12:00

Рудковская о шоу «Ассоль»: «Совместный номер Загитовой и Медведевой со словами «Прости меня» — пять баллов»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась мнением о ледовом шоу «Ассоль» Алины Загитовой, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что не поленилась в свой единственный выходной и в день рождения сына поехать, — рассказала Рудковская обозревателю «СЭ». — Я под очень большим впечатлением. Бывало, что мне нравились другие шоу, но Алина... Если мы берем шоу конкурентов, это лучшее, что я видела. Это высочайшая планка.

Хочу особо отметить мастерство Алины, потому что знаю, насколько тяжело летать над катком и сколько надо готовиться. А она летала без страховки на одной руке. С этими ремнями тяжело, их надо подбирать, и они жутко натирают руку. Она выучила сложные поддержки и была как пушинка.

Мне немножко не хватило Медведевой. Кажется, Жене нужно было покататься побольше. Но очень понравилась финальная аллегория в их совместном номере со словами «Прости меня». Это прям очень вкусно было. Не знаю, кто это писал, но пять баллов. Это крутой маркетинг».

Алина Загитова и&nbsp;Яна Рудковская.Рудковская в шоке от шоу Загитовой. Говорит ей слова, которые никто не ждал

Алина Загитова
Евгения Медведева
Яна Рудковская
