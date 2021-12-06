Рудковская ответила Тарасовой: «Если я никто, то пусть она не произносит мою фамилию и не трогает ребенка»

Известный продюсер, жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка.

Рейтинги мы ей подняли, надеюсь, ее цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее когда-нибудь дойдет. Ну а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте» жестко ответила Тарасовой за ее скепсис» жестко ответила Тарасовой за ее скепсис», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч).

Рудковская в интервью «СЭ» жестко ответила Тарасовой на ее скепсис. После этого заслуженный тренер СССР заявила следующее: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»