Рудковская ответила Тарасовой: «Если я никто, то пусть она не произносит мою фамилию и не трогает ребенка»
Известный продюсер, жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка.
Рейтинги мы ей подняли, надеюсь, ее цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее когда-нибудь дойдет. Ну а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте» жестко ответила Тарасовой за ее скепсис» жестко ответила Тарасовой за ее скепсис», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч).
Рудковская в интервью «СЭ» жестко ответила Тарасовой на ее скепсис. После этого заслуженный тренер СССР заявила следующее: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»
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