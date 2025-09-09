Рудковская ответила на вопрос о подготовке Гном Гномыча к Олимпиаде

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» ответила на вопрос о подготовке сына Александра.

— Готовите ли Александра под Олимпиаду?

— Нет, мы не торопимся и не педалируем. Он сейчас выучил тройной лутц + тройной тулуп. Думаю, на соревнованиях будет выступать с этим каскадом. То есть сезон откроется тройным лутцем + тройным тулупом. Аксель в три с половиной оборота в процессе обучения, но он четко идет по сценарию Евгения. Плющенко выполнил этот элемент в 13 лет, в 14 лет запрыгал четверные.

Жизнь — забег на длинную дистанцию. У нас свой план. Как говорит мой друг Филипп Киркоров, «встретимся у кассы в финале». Нам нужно, скажем так, не форсировать, не получить травм, а иметь спортивное долголетие. Весь спорт должен быть в удовольствие. Сын — очень хороший пацан, у которого большая работоспособность, как и у его папы.