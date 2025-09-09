Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Рудковская ответила на вопрос о подготовке Гном Гномыча к Олимпиаде

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» ответила на вопрос о подготовке сына Александра.

— Готовите ли Александра под Олимпиаду?

— Нет, мы не торопимся и не педалируем. Он сейчас выучил тройной лутц + тройной тулуп. Думаю, на соревнованиях будет выступать с этим каскадом. То есть сезон откроется тройным лутцем + тройным тулупом. Аксель в три с половиной оборота в процессе обучения, но он четко идет по сценарию Евгения. Плющенко выполнил этот элемент в 13 лет, в 14 лет запрыгал четверные.

Жизнь — забег на длинную дистанцию. У нас свой план. Как говорит мой друг Филипп Киркоров, «встретимся у кассы в финале». Нам нужно, скажем так, не форсировать, не получить травм, а иметь спортивное долголетие. Весь спорт должен быть в удовольствие. Сын — очень хороший пацан, у которого большая работоспособность, как и у его папы.

Евгений Плющенко, Александр Плющенко и&nbsp;Яна Рудковская.«Саша идет четко по сценарию Евгения Плющенко». Рудковская — о Гном Гномыче

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Яна Рудковская
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
Грузинское веселье. Судьи оставили россиян без шансов на победу в Батуми
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рудковская — о сыне: «В приоритете фигурное катание, но мы приветствуем и футбол»

Рудковская: «Саша может четыре раза проехать произвольную программу и не устать»
Новости
RSS RSS
Все новости