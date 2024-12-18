Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:00

Рудковская отреагировала фразой «Я на сумасшедшую похожа?» на предложение поехать на чемпионат России по фигурному катанию

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о состоянии здоровья Софьи Муравьевой.

— Соня сейчас много работала. У нее сейчас был непростой период, я всегда ее поддерживаю. Очень рада, что в итоге она будет во всех шоу. Мы обо всем договорились. Евгений Викторович помог. У них всегда полный контакт, они слышат друг друга всегда.
Одна из ее ролей будет очень необычная. Мы Соню засветили в нескольких образах для «Спящей красавицы», но один из них — тот, который все отметят. Вы точно его не ожидаете — его мы не показали. Так что ждите.

— Планируете ехать в Омск?

— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?

— За Макара вживую поболеть.

— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову. Я еще за Соню болею всегда! Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.

Недавно вспоминали с Евгением Викторовичем, что именно в 18 лет Лизе Туктамышевой было тяжело, а потом она восстановила тройной аксель и снова вошла в мировую элиту фигурного катания. Лиза — пример грамотного долголетия в спорте. Для меня она выдающаяся спортсменка современности. Думаю, что и Соня справится, она очень сильная девочка. С характером, с большим стержнем. И мне кажется, что характер должен победить все сложности. Характер, труд и, конечно, ее коронный аксель три с половиной.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/2025 пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. На соревнования заявлены по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Дело Парсеговой наладило новый бизнес Тутберидзе». Огненная Рудковская — о помощи Трампа, фаворите чемпионата России и открытых тренировках

Фигурное катание
Яна Рудковская
Читайте также
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сихарулидзе верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные турниры

Рудковская: «Об истории с Парсеговой не жалею. Мы так наладили бизнес Тутберидзе!»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости