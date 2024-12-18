Рудковская отреагировала фразой «Я на сумасшедшую похожа?» на предложение поехать на чемпионат России по фигурному катанию

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о состоянии здоровья Софьи Муравьевой.

— Соня сейчас много работала. У нее сейчас был непростой период, я всегда ее поддерживаю. Очень рада, что в итоге она будет во всех шоу. Мы обо всем договорились. Евгений Викторович помог. У них всегда полный контакт, они слышат друг друга всегда.

Одна из ее ролей будет очень необычная. Мы Соню засветили в нескольких образах для «Спящей красавицы», но один из них — тот, который все отметят. Вы точно его не ожидаете — его мы не показали. Так что ждите.

— Планируете ехать в Омск?

— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?

— За Макара вживую поболеть.

— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову. Я еще за Соню болею всегда! Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.

Недавно вспоминали с Евгением Викторовичем, что именно в 18 лет Лизе Туктамышевой было тяжело, а потом она восстановила тройной аксель и снова вошла в мировую элиту фигурного катания. Лиза — пример грамотного долголетия в спорте. Для меня она выдающаяся спортсменка современности. Думаю, что и Соня справится, она очень сильная девочка. С характером, с большим стержнем. И мне кажется, что характер должен победить все сложности. Характер, труд и, конечно, ее коронный аксель три с половиной.

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2024/2025 пройдет с 19 по 22 декабря в Омске. На соревнования заявлены по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.