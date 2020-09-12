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Рудковская обратилась в СКР по поводу публикации о болезни их с Плющенко сына

12:57
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Продюсер Яна Рудковская обратилась в Следственный комитет Российской Федерации (СКР) в связи с публикацией о болезни Александра Плющенко — сына Рудковской и ее мужа, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В мае издание StarHit написало о том, что у Гном Гномыча (такое прозвище дали Плющенко-младшему его родители) подозревают психическое расстройство. Telegram-канал Baza сообщает, что продюсер обратилась в Следственный комитет, по ее мнению материал нарушает тайну частной жизни. По информации источника, проверкой заявления занимается Симоновский межрайонный следственный отдел.

В мае издание StarHit сняло публикацию и принесло извинения за материал.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/4642

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