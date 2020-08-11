Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала об успехах сына в фигурном катании. 7-летний сын Рудковской и Плющенко, Александр, занимается в академии своего отца.

— Наш Санечка прошелся по двойным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменой пяти позиций! Я всегда говорю: «Пусть собаки лают, а караван-то как идет». Главное чтобы было здоровье, поддержка родителей и вера в него! — написала Рудковская.

Пара поженилась в 2009 году. 6 января 2013 года у супругов родился сын Александр, крестным отцом которого стал известный исполнитель Дима Билан. В 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались в церкви.