Рудковская — об успехах сына в фигурном катании: «Собаки лают, а караван идет»
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала об успехах сына в фигурном катании. 7-летний сын Рудковской и Плющенко, Александр, занимается в академии своего отца.
— Наш Санечка прошелся по двойным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменой пяти позиций! Я всегда говорю: «Пусть собаки лают, а караван-то как идет». Главное чтобы было здоровье, поддержка родителей и вера в него! — написала Рудковская.
Пара поженилась в 2009 году. 6 января 2013 года у супругов родился сын Александр, крестным отцом которого стал известный исполнитель Дима Билан. В 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались в церкви.
Доброе утро всем ! Наш Санечка @gnomgnomych проше?лся по двои?ным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменои? 5?? позиции? ! Я всегда говорю, что пусть «собаки лают , а караван то как иде?т»)) , главное чтобы было здоровье , поддержка родителеи? и вера в него ! Спасибо @angelsofplushenko ???