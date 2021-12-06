Известный продюсер, жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» выразила сомнение в том, что фигуристки нынешней сборной России, выступающие от «Хрустального», останутся в сборной до следующей Олимпиады.

Они сейчас катаются в шоу и ведут передачи, но я уверена, что они бы хотели остаться в спорте, кататься и стоять на пьедестале. Посмотрим, сколько девочек смогут остаться после Олимпиады в Пекине и конкурировать с нынешними юниорками, которые скоро выйдут на взрослые старты. Давайте запомним это интервью и посмотрим через четыре года, кто сможет поехать из нынешнего состава на Игры-2026. Думаю, что только упертая Саша Трусова, и то если они выполнят перед ней все обещания, которые дали, чтобы она к ним вернулась, и она останется там тренироваться. А не уедет за границу или не закончит карьеру из-за травм. Она себя совершенно не жалеет.

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