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Рудковская — о высказываниях Тарасовой в свой адрес: «В шоке от ее слов»

12:07
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Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова в программе «Секрет на миллион» на НТВ заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По ее словам, продюсер решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать», — сказала Рудковская «СЭ».

В прошлом сезоне в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Однако затем обе фигуристки вернулись в группу Этери Тутберидзе.

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