Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала ситуацию с коронавирусом. За последние сутки в России зафиксировано 2186 случаев заражения.

— Россия еще 10 дней назад была на 20-м месте, а теперь уже 9-я. Такими темпами мы скоро и Америку догоним. Ситуация более чем серьезная! Помните, с чего мы начинали! С 10 человек, потом 100 в день, а теперь уже более 1600 подтвержденных кейсов. А сколько еще, про которых мы не знаем, и они, видимо, не знают пока тоже, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.