Рудковская назвала примерную стоимость шоу Загитовой «Ассоль»

Продюсер Яна Рудковская по просьбе «СЭ» оценила денежные вложения в ледовое шоу «Ассоль» Алины Загитовой, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

«По моим скромным подсчетам, около 120 миллионов рублей, — считает Рудковская. — Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше. Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал».