29 июня, 12:20

Рудковская назвала примерную стоимость шоу Загитовой «Ассоль»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Рудковская.
Фото Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская по просьбе «СЭ» оценила денежные вложения в ледовое шоу «Ассоль» Алины Загитовой, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

«По моим скромным подсчетам, около 120 миллионов рублей, — считает Рудковская. — Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше. Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал».

Алина Загитова и&nbsp;Яна Рудковская.Рудковская в шоке от шоу Загитовой. Говорит ей слова, которые никто не ждал

Алина Загитова
Яна Рудковская
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
  • ekbigor

    Сколько ждать-то?

    08.08.2025

  • Myrd

    Поганки расцветают, равно как и их реклама в спортивных изданиях.

    29.06.2025

  • маар

    эта сушеная завистливая дама может говорить комплименты, ах....ть.

    29.06.2025

  • Андрей

    На виражные сектора у нас в Татнефть-арене цены три тысячи на ихние шоу.

    29.06.2025

  • Sergey Markelov

    120 народных вложили, а 16 она себе на карман положит. Не слабый выхлоп

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    на мавики, рэбы и броники тоже "спонсоры" собирают, а не гос-во.

    29.06.2025

  • Valery Petrukhin

    Люблю фигурное катание, но фильм принципиально не смотрел и не буду смотреть: вышвырнули из пиндосии за профнепригодность, даже детей не дали тренировать, но зато вместе с себе подобными пробила Фан-уйди, хотя сама признавалась что никогда в жизни не была на футбольном матче.

    29.06.2025

  • alexei zverev

    спонсоры вроде же спонсируют, а не госудаоство

    29.06.2025

  • alexei zverev

    никак не отбить, на спонсорах все держится

    29.06.2025

  • alexei zverev

    так не государство спонсировало, а частники

    29.06.2025

  • Андрей

    По какой стоимости билетов должно "зайти" такое шоу рядовому зрителю? Я так понимаю, 120 мультов отбивать надо :face_with_monocle:

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    пир во время чумы. страна разлагается и деградирует. все идет по полану.

    29.06.2025

  • Medovar

    Очень скромно посчитала, например, фильм о думской фигуристке обошелся стране в 500 млн.руб. И ведь не говорит о таких затратах, как организация траффика, печать билетов, афиш, реклама в медиа, авансовые выплаты ведущим фигуристам, зарплата рабочим по сцене (арене), организация питания и т.д. Но муж-то правильнее оказался...Зачем ему смотреть на катание Ягудина, с которым они были принципиальными соперниками не только на соревнованиях?

    29.06.2025

  • Niko McCowrey

    По моим скромным подсчетам, около 120 миллионов рублей, — считает Рудковская... Я так понимаю, что автора вброса Загитова к себе на расстояние чувствительности микрофона не подпускает?! Правильно делает. Остается только оценочными мнениями приторговывать.

    29.06.2025

  • ekbigor

    Или взять, и поделить!

    29.06.2025

    • Рудковская о шоу «Ассоль»: «Совместный номер Загитовой и Медведевой со словами «Прости меня» — пять баллов»

    Загитова поделилась первыми эмоциями после шоу «Ассоль»

