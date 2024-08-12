Рудковская назвала Писеева величайшей личностью в мировом фигурном катании

Известный продюсер Яна Рудковская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Очень печальное событие. Со смертью Александра Горшкова (умер 17 ноября 2022 года, — Прим. «СЭ») и Валентина Писеева ушла целая эпоха советского фигурного катания. Величайшая эпоха, благодаря которой в СССР, а потом и в России фигурное катание держалось на мировой арене всегда на высочайшем уровне, — сказала Рудковская «СЭ». — Это всегда был спорт номер один, всегда держали планку. А у руля долгое время стоял Валентин Николаевич. Евгений Плющенко всегда говорил, что Писеев поддерживал его на протяжении всей профессиональной карьеры. Мы приносим соболезнования его супруге — Алле Шеховцовой, и всем его родственникам».

Рудковская также отметила вклад Писеева в развитие мирового фигурного катания.

«Это была величайшая личность в мировом фигурном катании! Быть столько лет у руля и держать этот вид спорта на высочайшем уровне. Он управлял, подавал пример другим руководителям, каким нужно быть правильным функционером. В эту субботу он поздравлял меня с днем физкультурника. Для меня сегодняшняя новость — это большой удар. Фигурное катание потеряло очень серьезную фигуру. Валентин Николаевич навсегда останется в наших сердцах. Он прожил красивую жизнь в спорте, сделав многое для отечественного фигурного катания. Мы всегда будем его помнить», — добавила Рудковская.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.