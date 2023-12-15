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Сегодня, 21:17

Рудковская назвала цену занятий на новом катке «Ангелов Плющенко»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала цену занятий на новом катке в Москве.

Рудковская: Мечта Евгения была — чтобы были все виды фигурного катания. Наталья Линичук — это глыба фигурного катания, для нас честь, что у нас удалось привезти ее из Америки. Начальная подготовка — 15 тысяч рублей в месяц, в нее входит и ОФП, и растяжка, и лед.

Плющенко: У нас большие планы, будем еще строить, расширяться.

Первое отделение академии «Ангелы Плющенко» открылось в Москве в апреле 2017 года.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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