Рудковская: «Мне непонятна смена курса Тарасовой. Два года назад команда Тутберидзе унижала ее в Instagram»

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала критику со стороны заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, прозвучавшую в эфире передачи «Секрет на миллион». Тарасова заявила, что Рудковская испортила его тренерскую карьеру.

— Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна ее резкая смена курса. Для меня это удивительно. Два года назад за нее заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила ее в комментариях в Instagram Team Tutberidze. Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы. (Имеется в виду реакция на комментарий об Алине Загитовой). Кроме него из тренеров за нее никто не заступился. Кроме Леши Ягудина, чьим тренером она была, и Жени.

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