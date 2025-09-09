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Рудковская: «Саша может четыре раза проехать произвольную программу и не устать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» ответила на вопрос о выносливости сына Александра.

— Саша — настоящий фанат спорта?

— Да. Я счастлива, что и мой средний сын Николай Батурин также играл в воскресенье, он КМС по футболу. Из нашей семьи в этот день вообще выступили трое мужчин. Надеюсь, доживу, когда еще Арсений выйдет на поле. Ну, и рассчитываю, что оба сына будут выступать на международных стартах. Мы работаем, мы стараемся, мы ни на кого не ориентируемся. Главный амбассадор нашего движения — Евгений. Мы его зовем Е.В. Ориентируемся на Е.В., на его действительно невероятный опыт в прохождении сезонов, подготовке к разным Олимпиадам.

Я думаю, что у Саши все впереди. Все отмечают его выносливость. Он может четыре раза проехать произвольную программу и не устать. Про Илью Малинина до 14 лет вообще никто не знал, поэтому будем надеяться, что наш путь окажется очень спокойным. Лучше сейчас быть в тишине, чтобы потом дать всем жару. Верю, что мои слова исполнятся.

Евгений Плющенко, Александр Плющенко и&nbsp;Яна Рудковская.«Саша идет четко по сценарию Евгения Плющенко». Рудковская — о Гном Гномыче

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Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Яна Рудковская
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