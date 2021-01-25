Рудковская и Плющенко намерены помешать бизнесмену зарегистрировать марку одежды «Гном-Гномыч»

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко намерены помешать бизнесмену Шухрату Рахимову зарегистрировать марку одежды для детей «Гном-Гномыч», сообщает ridus.ru. Напомним, Гном Гномыч — это прозвище сына Рудковской и Плющенко Александра.

«Если вы наберете «Гном Гномыч» в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — цитирует Рудковскую ridus.ru.

Продюсер считает, что таким образом бизнесмен хочет нажиться на популярности ее сына.

Заявка на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч» была подана Рахимовым 11 января. От момента подачи до присвоения торгового знака может пройти от 6 до 12 месяцев.