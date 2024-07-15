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Скандалы

Сегодня, 17:00

Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Яна Рудковская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» ответила маме фигуристки Арины Парсеговой Наталье, высказавшейся об иске академии к ней на сумму 1,9 миллиона рублей. По мнению Парсеговой, академия требует сумму, которую уже получила от спонсоров.

— Сложно комментировать несоответствие действительности в каждом ответе на вопрос. Но для нас это интервью — большой подарок, я бы сказала — гигантский подарок. Потому что в нашей академии очень много тренеров, родителей, персонала. Все в недоумении и просят заявить их свидетелями по этому делу.

Мама Наталья наговорила так наговорила — там уже готовят иски о клевете третьи лица. Ведь когда ты обвиняешь на словах — надо понимать, что это нужно будет еще доказать! Видимо, может Наталья себе позволить содержать огромный штат юристов и адвокатов, раз дает такого рода интервью и делает такие громкие заявления о третьих лицах и их детях.

Касательно информации, данной про академию, — вопрос отдельный, я должна внимательно изучить с нашей юридической службой и адвокатами все нюансы по этому интервью. А потом по нему отдельно принять решение. Мы готовим доказательную базу, могу сказать лишь одно, что на Парсегову Аришу академия тратила не одну сотню тысяч рублей в месяц. Никаких личных спонсоров, которые они сами привели по знакомству в академию, никогда не было, — ответила Рудковская.

Яна Рудковская. «Судебный иск — вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа». Рудковская отвечает Парсеговой
Фигурное катание
Яна Рудковская
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