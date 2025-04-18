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Сегодня, 10:37

Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер Сергей Розанов прокомментировал заявление фигуристки Вероники Жилиной о домогательствах с его стороны.

«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — приводит слова Розанова сайт matchtv.ru.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова фигуристки Вероники Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 по июль 2021 года.

Источник: Сайт Матч ТВ
Вероника Жилина
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