Ротенберг рассказал, почему отдал свою дочь в академию Евгения Плющенко

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, что отдал свою дочь, которая занимается фигурным катанием, в академию Евгения Плющенко.

— У вас, получается, семья очень спортивная: мама — лыжи, брат — футбол, сестра, папа, дядя, сейчас вот ваши дети...

— Да. И отец, и Аркадий Романович. В детстве видел, как Аркадий Романович прыгал сальто. Понятно, что когда ты, маленький мальчик, видишь, как дядя прыгает сальто, ты уже хочешь сам прыгать это сальто. Лучший пример — это личный пример. Можно все что угодно ребенку рассказывать, но если ты сам не показываешь и не ведешь должный образ жизни, то не сработает. Вот у меня сейчас сын потихонечку уже играет и в футбол, и в хоккей, занимается акробатикой в игровой форме. Ему скоро исполнится пять лет. Все через личный пример, у нас так было всегда.

Моя бабушка была главным поваром на базе в Кавголово, где занимались лыжники и биатлонисты. Она со всеми общалась в то время, и я помню, как к нам постоянно приезжал Анатолий Николаевич Алябьев. Легенда! Он приезжал на черной «Волге». Тогда вообще ни у кого не было черной «Волги». И я думал: а кто это вообще? А это олимпийский чемпион, советский биатлонист! И это отложилось с детства, что такое олимпийский чемпион. Это уровень!

— Вернемся к семье. Ваша дочка Арина занимается фигурным катанием у Плющенко?

— Да.

— А инициатива была ваша или жены?

— Совместно — наша с Галиной. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос — надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее. Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: «Женя, можно дочку посмотреть, получится?» Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лед. И все получилось. Фигурное катание — очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей еще в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа — и надо её оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто. Причем нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актерское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки — двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно.

— Арина сколько прыгает сейчас?

— Она в семь лет прыгает аксель, двойной сальхов, двойной риттбергер, все остальное — впереди. Но мы не форсируем. В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду — это больше чем спорт, это — искусство.

— Вообще тяжело жить с фамилией Ротенберг?

— Фамилия — это семья. Я люблю свою семью. Родился и всегда жил со своей фамилией. Я жил со своей фамилией в разных странах, как и любого человека, меня оценивали не по ней. Когда, к примеру, ты в Финляндии играешь в хоккей, не имеет значения, кто ты — Ротенберг или «Красная гора» (примечание: Roten — красная, Berg — гора — перевод). Как не назови, главное — забивай. Оценивать человека только лишь по фамилии — неправильно. Но я в этом вопросе давно приучил себя не реагировать, а делать дело. Главное — показывай результат.