Росляков — о переходе Косторной: «Решение еще не было принято. Будем обсуждать, получится ли у нас работать»

Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос «СЭ» о переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха — сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано. Как таковое, решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся — будем обсуждать получится ли у нас работать вместе», — сказал Росляков «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.