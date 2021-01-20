Российский тренер одобрил идею противостояния Загитовой и Медведевой на командном турнире в Москве

Российский фигурист и тренер, бронзовый призер чемпионата Европы Илья Климкин в интервью «СЭ» прокомментировал идею провести командный турнир в Москве 5 — 7 февраля в формате противостояния команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Загитова против Медведевой — сталкивание лбами? А что тут такого? Всем интересно смотреть на сталкивание лбами! Это прикольно. Формат же — шоу, а шоу будут смотреть, когда есть соперничество, иногда не на жизнь, а на смерть. Чем сильнее интрига, тем интереснее следить. Кто будет смотреть шоу, в котором все известно? Так что чем больше будут сталкивать, тем интереснее. — Думаю, сейчас соревнований немного, и любой необычный формат, в том числе прыжковый турнир, завоюет еще какую-то часть аудитории. Разнообразие — это хорошо.

(Дмитрий Кузнецов)