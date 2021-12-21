Российский тренер допустил исполнение пятерного прыжка Александрой Трусовой

Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш считает, что Александра Трусова сможет исполнить пятерной прыжок.

— Вполне. Почему нет? Кто-то в ближайшем будущем сделает пятерной. Не знаю, кто это будет. Возможно, Трусова, возможно, кто-то еще. Уже сейчас ребята начинают пробовать четверной аксель, у некоторых спортсменов из Японии я уже сейчас вижу приличный запас — как раз на пятый оборот. У Шомы Уно, у молодого Юмы Кагиямы. Он уникален, прыгает четверные так легко, будто вообще не напрягается! И потенциал еще под один оборот точно есть.

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