Российский музыкант написал песню «Анюта» в честь Щербаковой

Российский музыкант-любитель Андрей Окнянский опубликовал на Youtube песню, посвященную трехкратной чемпионке России в женском одиночном катании Анне Щербаковой «Анюта». Автору произведения 34 года, он много лет увлекается фигурным катанием и, в частости, музыкой для этого вида спорта.

— Считаю, что эмоциональные выступления фигуристов под красивую музыку, идущие из глубины души, и особенно в лице Анны Щербаковой, несут свет, духовность и делают людей лучше, — заявил Окнянский в разговоре с «СЭ». — Анна не только выдающаяся спортсменка, но и светлый человек. Я написал эту песню за два дня до чемпионата России, на котором невероятные выступления Анны после болезни лишь подтвердили, что она достойна самых эмоциональных и искренних творческих посвящений. Моя мечта — выступления и победы российских фигуристов под свою музыку, а также проведение показательных выступлений исключительно под живое исполнение.

(Олег Шамонаев)