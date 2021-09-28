Российский фигурист Алексей Ерохов в интервью «СЭ» рассказал о своих шансах на Олимпиаду.

На первом этапе Кубка России 22-летний экс-ученик Этери Тутберидзе взял серебро с личным рекордом (264,53 балла), хотя до этого 3,5 года из-за травм не набирал даже 240 баллов.

— Каково это — возвращаться после перелома? Не хотелось все бросить?

— Трех, если точнее. Была в какой-то момент такая мысль, я уже думал, а нужно ли мне дальше кататься. Но в 2019-м мне дали пригласительный на контрольные прокаты сборной в Лужниках, я пришел, посмотрел. Меня это очень воодушевило, подумал — нет, пока не время заканчивать, я еще хочу бороться. Надеюсь, в Сызрани этот путь возвращения в топ как раз начался.

— Конкуренция сумасшедшая, а сезон олимпийский. Получается, вы боретесь за Олимпиаду?

— Конечно, внутри меня такая цель есть, и она всегда была и будет. Но подход такой — надо делать свою работу здесь и сейчас. Показывать, что я могу конкурировать с ребятами из основного состава сборной. Пока задача звучит так.

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