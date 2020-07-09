Российский фигурист решает ЕГЭ по математике за 5 минут! Напутствие Загитовой перед экзаменом

Илья Миронов — российский фигурист, который в прошедшем сезоне выступал на юниорском уровне в паре с Дианой Мухаметзяновой. На последнем финале «Гран-при» они заняли второе место. Но главное — Миронов параллельно поступил на механико-математический факультет МГУ. Правда, из-за соревнований почти сразу пришлось взять академический отпуск.

В этом году ЕГЭ сдают многие российские фигуристки: Алина Загитова, Александра Бойкова, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и многие другие. 10 июля 2020 года состоится один из самых сложных экзаменов — по математике. Илья с помощью «СЭ» провел небольшой мастер-класс — как успешно пройти испытание.

Видео снято в феврале 2020 года на первенстве России в Саранске, сразу после проката. Корреспондент «СЭ» дал Илье реальный вариант бланка ЕГЭ по математике 2019 года. Из этого видео вы узнаете, на что русские фигуристы способны не только на прыжки и поддержки, но и успехи в других сферах. Успел ли Илья решить 12 заданий быстрее, чем откатать короткую и произвольную программу. (Дмитрий Кузнецов)