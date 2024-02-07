Российский фигурист рассказал о медитациях, стоянии на гвоздях и следующей жизни

Российский фигурист, призер юниорского «Гран-при» Андрей Кутовой в интервью «СЭ» рассказал о своем необычном увлечении.

— Как ты пришел к медитациям? Со стороны все эти ретриты, стояния на гвоздях выглядят... подозрительно и как кринж, но это мое мнение.

— Почему кринж?

— Ну вот читаю про нашего призера Олимпиады в Сочи Елену Никитину, которая отдала 10 тысяч долларов за ретрит на Бали под мухоморы и растения-учителей, и думаю: кринж.

— На самом деле не важно, где ты занимаешься. Можно достичь просветления, находясь даже в туалете. Все это происходит в голове и не зависит от конкретной местности. Просто на Бали, скорее всего, меньше отвлекающих факторов и окружающая среда может благотворно влиять на внутреннее состояние. Как к этому приходят? У всех разные пути, кто-то через самоуничтожение, кто-то даже на грани жизни и смерти, а кто-то просто из интереса к этой жизни. Все неслучайно. Если человек пришел к этому, значит, пришло его время. У каждого оно свое. Не сейчас, так потом, может быть, даже в следующей жизни.

— Что ты чувствуешь, когда встаешь на гвозди?

— Есть разные цели. Лично у меня изначально это был способ самопознания, а теперь это превратилось в ежедневную рутину. Благодаря гвоздям я восстанавливаюсь. Чувствую, что забились ноги, болит все тело, встаю на гвозди. При стоянии у тебя активируется столько нервных окончаний в стопе, это массаж всего тела!