Российский фигурист расплакался после выступления на чемпионате страны

Фигурист Антон Шулепов эмоционально воспринял свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

Шулепов набрал 249,89 балла, что является его рекордом на национальных и международных соревнованиях.

После заключительном вращения Шулепов заплакал.

Шулепову 24 года, до этого он никогда не поднимался на чемпионатах России выше седьмого места.

(Дмитрий Кузнецов)