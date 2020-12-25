Российский фигурист расплакался после выступления на чемпионате страны
Фигурист Антон Шулепов эмоционально воспринял свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.
Шулепов набрал 249,89 балла, что является его рекордом на национальных и международных соревнованиях.
После заключительном вращения Шулепов заплакал.
Шулепову 24 года, до этого он никогда не поднимался на чемпионатах России выше седьмого места.
(Дмитрий Кузнецов)
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