ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Российский фигурист расплакался после выступления на чемпионате страны

Фигурист Антон Шулепов эмоционально воспринял свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

Шулепов набрал 249,89 балла, что является его рекордом на национальных и международных соревнованиях.

После заключительном вращения Шулепов заплакал.

Шулепову 24 года, до этого он никогда не поднимался на чемпионатах России выше седьмого места.

(Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир