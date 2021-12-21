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Российский фигурист призвал строже судить выступления спортсменов на домашних стартах

13:30
Жан Буш. Фото Instagram
Жан Буш. Фото Instagram
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Призер чемпионата России по фигурному катанию, тренер Жан Буш высказался о судействе на домашних стартах.

— На мой взгляд, дома хорошо бы, наоборот, судить построже, чтобы люди знали о своих проблемах, обращали на них внимание и были лучше готовы к международным турнирам. Спортсмен выступает примерно стабильно и одинаково, но баллы на российских и международных будут совсем разные. Как по мне, ориентироваться нужно на международный уровень. Взять хотя бы наших мальчиков. В России им ставят космические баллы, но иностранные арбитры так ими не восхищаются почему-то...

Полностью интервью с Жаном Бушем читайте на сайте «СЭ».

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Рустам Имамов все материалы автора
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