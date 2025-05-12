Российский фигурист Попов намерен выступать за Узбекистан

Во вторник, 13 мая, на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсудят вопрос о переходе 20-летнего Ивана Попова в сборную Узбекистана. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, «все должно решиться положительно».

В настоящее время Попов тренируется под руководством Ирины Смирновой. Ранее он выигрывал чемпионат России по прыжкам в командном зачете, также неоднократно побеждал на всероссийских соревнованиях. На чемпионате России в 2024 году занял восьмое место.