Российский фигурист ответил американскому журналисту, критиковавшему несоблюдение COVID-ограничений в Москве

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после произвольной программы на «Гран-при России» прокомментировал слова известного американского журналиста Филипа Херша, который написал в соцсетях о несоблюдении коронавирусных ограничений на старте. В частности, его возмутило то, что фигуристы целуются и обнимаются со своими тренерами.

— Чувствовал себя хорошо, проанализировал вчерашнее состояние и решил перед стартом «уколоться» кофейком с лимончиком, чтобы был бодрее. А то вчера у меня как будто бензобак потек, машина не ехала. И сегодня внутри меня была свобода, вполне себе соревновательное состояние.

Тренер меня обнимал? Мы работаем давно, он знает меня как сына, знает, через что я прошел и как непросто. За одно соревнование уходят силы как за две недели рабочих. Сегодня было неплохо, прыжки немного неровные, но я тоже уважал бы спортсмена, который борется. Обниматься и целоваться нельзя, оказывается? Ну что мне теперь, девушку не целовать свою что ли? Я бы прям сейчас ее поцеловал. Если бы она у меня была... Я считаю, ничего такого в этом нет — пожать руку тем, кто по сути твоя семья. Это эмоции, как без них? Не вижу ничего плохого, это обыденно. Мнение американца без комментариев, но я так считаю. (Анастасия Плетнева)