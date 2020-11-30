Российский фигурист объяснил, почему его выгнали с трибун во время «Гран-при России»

Инцидент, на котором Галлямов сидел на трибунах без медицинской маски или иных средств индивидуальной защиты органов дыхания и к нему подошел стюард с требованием покинуть трибуны запечатлели фотографы.

— Александр, вы недавно переболели коронавирусом. Сейчас все хорошо, нет последствий?

Галлямов: Нет, все совершенно нормально. Отлично себя чувствую, откатали два старта и все было хорошо. Ладно короткую, а вот произвольная — это огромная нагрузка на организм. И мы спокойно справились с ней.

— С антителами от коронавируса жить спокойнее, чем без них?

Галлямов: Есть они и есть, ничего не меняется. В общественных местах все равно нужно носить маски, ответственность с меня не снимается. Это порядок.

— При этом на Гран-при России писали, что вас выгнали с трибуны за отсутствие маски на лице. Что произошло на самом деле?

Галлямов: Там СМИ все перефразировали, не зная ситуацию написали непонятно что. Я хотел посмотреть соревнования, другие виды. Оказалось, я сел на трибуну для зрителей, а для спортсменов был выделен другой сектор, поэтому мне стюард подсказал куда надо пересесть. А так как в этот момент на мне не было маски, я попал в кадр как нарушитель. Но это не проблема, попросили — я надел маску, она была у меня в кармане. (Рустам Имамов).

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