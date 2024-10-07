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Угожаев — о Малинине: «Хотелось бы встретиться, посоревноваться»

Алина Савинова
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Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, что хотел бы посоревноваться с чемпионом мира американцем Ильей Малининым.

— В других интервью ты много позитивно высказывался про чемпиона мира Илью Малинина, но и он сам следит за тобой — подписался в соцсетях и лайкнул каскад четверной флип — четверной тулуп...

— Подписался, лайкнул. Было очень приятно! Мы пока не общались, но хотелось бы с ним и встретиться, и посоревноваться. Хотя пока это не очень реалистично, — цитирует Угожаева Sport24.

5 октября 18-летний Угожаев одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт Петербурге.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Илья Малинин
Николай Угожаев
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