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6 октября, 20:55

Кацалапов — о Синициной на «Ледниковом периоде»: «Буду поддерживать жену»

Кацалапов заявил, что будет поддерживать супругу Викторию Синицину, несмотря на соперничество в «Ледниковом периоде»
Микеле Антонов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Российский фигурист Никита Кацалапов в комментарии «СЭ» заявил, что будет поддерживать супругу Викторию Синицину, несмотря на соперничество в «Ледниковом периоде».

«Честно говоря, я уже откатался и пошел поддержал Викторию. Мне очень интересно будет за ней наблюдать. Мы продолжим друг друга поддерживать, хотя мы и спортсмены в глубине души. Но я переживаю за жену и буду ее поддерживать», — сказал Кацалапов «СЭ».

Синицына будет выступать в паре с конькобежцем Иваном Скобревым в команде Ильи Авербуха.

Кацалапов с паре с актрисой Елизаветой Арзамасовой в команде Александра Жулина.

Фигурное катание
Виктория Синицына
Никита Кацалапов
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