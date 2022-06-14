Коляда высоко оценил совместную работу с Авербухом

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о новых программах на сезон и работе с Ильей Авербухом, который ставит ему произвольную.

«С Ильей Авербухом начали ставить произвольную. Музыка мне нравится. Для меня очень важны и образы, и интересная музыка. Вообще, с Ильей работать интересно.Мне нравится его подход. Он не настаивает на обязательном повторении, а отталкивается того, что я могу. Это такой совместный творческий процесс», — рассказал Коляда в интервью пресс-службе ФФККР.

Также 27-летний фигурист назвал Авербуха гениальным человеком, который способен придумать цепляющую историю с продолжением. Помимо этого ученик Алексея Мишина отметил, что не намерен отращивать усы для программы «Маскарад».

Ранее Коляда заявил, что не смотрел Олимпийские игры-2022.