Коляда: «Олимпиаду я не смотрел. Тяжело: они там, я здесь»

Российский фигурист Михаил Коляда признался, что не смотрел Олимпийские игры-2022, которые пропустил из-за коронавируса.

«До конца игр у меня ни разу не было двух отрицательных тестов на ковид. Я уже отболел, симптомы прошли, запахи начал чувствовать. Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал я в разных лабораториях, на разном оборудовании и все равно. Саму Олимпиаду я не смотрел. Не мог сидеть у телевизора. Тяжело — они там, я здесь. Я понимал, что не могу повлиять на ситуацию, но все равно обидно», — сказал Коляда в интервью пресс-службе ФФККР.

Также Коляда признался, что после болезни не катался почти месяц из-за чувства слабости.