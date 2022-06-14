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Коляда: «Олимпиаду я не смотрел. Тяжело: они там, я здесь»

Коляда заявил, что не смотрел зимние Олимпийские игры
Галина Глазко
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Российский фигурист Михаил Коляда признался, что не смотрел Олимпийские игры-2022, которые пропустил из-за коронавируса.

«До конца игр у меня ни разу не было двух отрицательных тестов на ковид. Я уже отболел, симптомы прошли, запахи начал чувствовать. Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал я в разных лабораториях, на разном оборудовании и все равно. Саму Олимпиаду я не смотрел. Не мог сидеть у телевизора. Тяжело — они там, я здесь. Я понимал, что не могу повлиять на ситуацию, но все равно обидно», — сказал Коляда в интервью пресс-службе ФФККР.

Также Коляда признался, что после болезни не катался почти месяц из-за чувства слабости.

Михаил Коляда
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