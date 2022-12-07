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Сегодня, 23:00

Кондратюк: «Если бы довелось пережить Олимпиаду снова, то сделал бы выбор в пользу командного турнира»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился воспоминаниями о выступлении на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На турнире в Пекине 19-летний спортсмен выиграл золото в командных соревнованиях, а в личном занял 15-е место.

— Что сильнее застряло в голове — два выдающихся проката в командном турнире Игр в Пекине, или два провальных — в личном?

— Наверное, все-таки хорошее выступление. Но если бы довелось пережить Олимпиаду снова, и я бы заранее знал, что сумею хорошо откатать только один из турниров, сделал бы выбор в пользу командника. Одно дело — не лучшим образом проявить себя в личке, и совсем другое — подвести всю команду.

Когда я понял, что все идет к тому, что я буду выступать в командном, думал как раз о том, что должен сделать все от меня зависящее, чтобы не испытать тех эмоций, которые в моем понимании испытал на предыдущих Играх Миша Коляда. Зная свой характер, я бы грыз себя очень-очень долго. Может быть, всю жизнь, — приводит слова Кондратюка RT.

Источник: RT
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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