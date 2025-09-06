Фигурист Игнатов: «Родительство — самый интересный челлендж в моей жизни»

Российский фигурист Макар Игнатов поделился ощущениями от первого месяца в роли отца.

6 августа у спортсмена и призера Олимпийских игр Александры Игнатовой (Трусовой) родился сын, которого назвали Михаил. Пара поженилась летом 2024 года.

«Вот уже месяц как мы с Сашей родители. Не знаю, как вы, а я до сих пор немного в шоке. Я до сих пор не отрефлексировал появление в нашей жизни Миши до конца. Тем более, он продолжает нас удивлять буквально каждый день — я и представить себе не мог, насколько быстро он будет расти и меняться. Кажется, еще немного, и он пойдет в универ... Одно могу сказать точно: я счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство — это однозначно самый интересный челлендж в моей жизни», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

Ранее спортсмен рассказывал, что ему удается совмещать подготовку к сезону и воспитание сына.

25-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России 2021 года, а также двукратным победителем финала Кубка страны (2020, 2022).