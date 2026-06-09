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9 июня, 07:55

Игнатов — о переходе к Тутберидзе: «Для меня это новый и очень интересный этап жизни»

Алина Савинова

Российский фигурист Макар Игнатов подтвердил, что перешел в группу Этери Тутберидзе.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что спортсмен вышел на сборы в составе группы 52-летнего тренера. Предыдущие два сезона Игнатов провел в академии двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко.

«Все уже и так все знают, но все же стоит сказать. Да, я перешел в группу Этери Георгиевны Тутберидзе. В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Викторовича, Яну Александровну и всю их большую команду за эти два года с вами! Что-то получилось, что-то не получилось, но я ни на секунду не жалею об этом и всегда с большим теплом буду вспоминать это время. Для меня это новый и очень интересный этап жизни и карьеры, посмотрим, куда это приведет», — написал Игнатов в своем Telegram-канале.

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25-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России 2021 года. Он женат на призере Олимпиады-2022 Александре Трусовой. В августе 2025 года у пары родился сын, а в январе 2026-го фигуристка объявила о возвращении в группу Тутберидзе.

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Макар Игнатов
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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