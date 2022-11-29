«Плющенко и Ягудин вообще выживали». Российский фигурист эмоционально объяснил, почему не бросил спорт после отстранения

Российский танцор Андрей Багин в интервью «СЭ» рассказал о мотивации продолжать кататься вопреки международной изоляции российского спорта.

— Объясните мне как человеку, который мало спортом занимался, какая мотивация продолжать? Из-под вас же основу вытащили — международные соревнования. Сезон вы продержитесь. А дальше?

Андрей: Да я тоже мало занимался. В 20 лет по сути бросил. (Смеется.) Никто не знает, что будет дальше. Сейчас надо жить не то чтобы одним днем, но далеко в будущее не заглядывать. Но сейчас все бросить и уйти? Я не хочу. Николай Морозов в меня столько вложил, что жалко обнулить всю работу своих тренеров и пойти детей за 3000 рублей подкатывать. Это всегда можно успеть. Хотелось еще покататься и показать себя.

— 400 тысяч призовых в кармане говорят о том, что ты сделал правильный выбор?

Андрей: Не думал, честно. Перед соревнованиями и на них я точно не об этом думаю.

— Да вы все так говорите. Это уже фальшью кажется.

Андрей: Фальши нет, конечно, это важно. Только сейчас в фигурном катании что-то появилось. Поколение Плющенко и Ягудина вообще выживало. Так что мы не имеем права жаловаться. Но если сравнить с футболом, хоккеем, даже баскетболом, где миллионы зарабатывают в месяц, и не рублей... А у нас тоже сложный спорт.

Софья: Нет, конечно, у нас появились призовые, за что большое спасибо нашей федерации. Но когда ты выходишь на соревнования, ты правда не думаешь, сколько ты заработаешь денег и в карман положишь. Важнее, как ты откатаешься, как показать то, над чем ты работал. А деньги — приятный бонус, который потом на карту приходит.

Андрей: Я даже баллы не всегда успеваю послушать. Нет, мы не будем тут врать, мол, деньги — не важно, главное — бороться с собой, чистые прокаты, так далее. Просто важно все в совокупности.