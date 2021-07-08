Российский фигурист Джонатан Гурейро заболел коронавирусом
17:19
Российский фигурист Джонатан Гурейро заболел коронавирусом.
«Привет COVID», — подписал спортсмен фото с респираторами в Instagram.
В сезоне-2020/21 30-летний россиянин в паре с Тиффани Загорски стал серебряным призером чемпионата России.
Также пара является двукратными победителями Кубка России (2016, 2017) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2018, 2020).
На данный момент в России зарегистрировано 5 707 452 случая заражения, выздоровели 5 143 255 человек, умерли 140 775. Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 184,7 млн человек, более 4 млн умерли.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CREQVw_J-4N/?utm_source=ig_embed&ig_rid=82efcafd-1979-468b-a2a8-9e707968d8c4
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