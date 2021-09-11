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Российский фигурист Даниелян расплакался после проката

14:09
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Российский фигурист Артур Даниелян эмоционально отреагировал на свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. Для 17-летнего фигуриста ЦСКА это первый старт с чемпионата Европы в январе 2020 года после долгого восстановления от травмы.

После проката он рассказал журналистам, что до сих пор чувствует дискомфорт:

— Перед выступлением ощутил весь спектр эмоций. Состояние... нормальное. Восстанавливался потихоньку, но я уже смирился со своим состоянием. Не могу сказать, что постоянно чувствую боль или катаюсь на уколах, но иногда бывает неприятно. Планы на сезон? Проходить все отборочные этапы, а дальше посмотрим. Боль — это друг, который просто зашел в гости.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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