Российский фигурист будет выступать за Армению

14-летний российский фигурист Семен Данильянц сменил спортивное гражданство и со следующего сезона будет представлять Армению. Об этом «СЭ» рассказал тренер фигуриста Александр Волков, который вчера объявил об уходе из академии «Ангелы Плющенко».

— Семен Данильянц будет выступать за Армению со следующего сезона, он прошел карантин, — сказал Волков.

Данильянц в нынешнем сезоне выступал на соревнованиях вне конкурса. На младшем первенстве России в марте 2019 года он был 12-м с результатом 193,88 балла. Он не имеет права участвовать в Олимпиаде и чемпионате мира 2022 года, так как 15 лет фигуристу исполняется позже, чем 1 июля — в ноябре.

(Дмитрий Кузнецов)

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