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Сегодня, 19:16

Российский фигурист Бальченко удивился новости о завершении карьеры

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Бальченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Иван Бальченко рассказал «СЭ», что не завершал карьеру фигуриста. Информация об этом появилась сегодня в ряде Telegram-каналов. Утверждалось, что подопечный Тамары Москвиной станет выступать в шоу Decoupage Ice.

Сам фигурист сказал, что «он в шоке» и не в курсе своего завершения карьеры:

— Я все так же действующий спортсмен, не знаю, откуда вы это взяли. Сам в шоке, у меня миллион звонков и сообщений от знакомых. Да, я поехал хореографом в шоу, помогать с постановкой и заодно поездить по странам, отдохнуть. Может быть, сам выступлю. В следующем сезоне, скорее всего, я буду соревноваться. В данный момент партнерши у меня нет, потому что уехал на отдых, взял паузу восстановиться. До декабря я буду в Латинской Америке, о чем всех предупредил, а дальше — посмотрим, — сказал Бальченко.

В минувшем сезоне Иван Бальченко вместе с партнершей Ясминой Кадыровой взял бронзу на Гран-при России и выиграл один из этапов Кубка страны.

Фигурное катание
Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
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