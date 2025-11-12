Фигурное катание
12 ноября, 13:15

Фигурист Даниелян начал тренерскую карьеру: «Как все успеваю? С божьей помощью»

Елена Федянина
Автор

Российский фигурист, вице-чемпион Европы Артур Даниелян в интервью «СЭ» рассказал о начале тренерской карьеры.

— После тренировок я иду на работу — уже тренировочный день непосредственно моих спортсменов. Планирую ли тренером стать? Есть такая мысль, почему бы и нет? Нравится. Пока что я в большей степени спортсмен, но потихоньку набираюсь опыта, передаю свой, который накоплен у меня за эти годы в спорте, и опыт моих наставников. Я передаю знания малышам и взрослым любителям — тоже это полезно. Но пока что я в большей степени спортсмен.

Часто проскакивает «я не могу» от спортсмена. Я говорю: «У тебя же есть две ноги, есть две руки — вот сделай!» Мы в игровой форме стараемся, и вот он делает, и я говорю: «Вот видишь, а говорил, не можешь». И вот у них это остается в голове. В другой раз они сами предлагают: «Давайте увеличим количество! Еще что-то!» У меня вроде бы получается. То есть я очень переживаю и боюсь ошибиться. У меня есть люди рядом, которые много лет в этом варятся и могут подсказать. У меня один мальчик запрыгал одинарные прыжки практически все. Для меня это и гордость, и радость. Это классно — передавать знания. Не каждый может.

— А сами какой хороший совет получали от тренеров?

— Их много. Но самый яркий... наверное, Артур Даниелян — это человек, который может все.

— Как удается совмещать учебу, тренировки и работу?

— С божьей помощью (смеется).

Артур Даниелян.«Сейчас думать о международке — как сидеть в луже без бинокля и смотреть в космос». Интервью вице-чемпиона Европы Даниеляна

Артур Даниелян
Фигурное катание
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи

Ягудин поддержал Плющенко-младшего после выступления в шоу с температурой: «У него мегапрофессиональные родители»

