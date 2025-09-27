Галлямов рассказал, почему скрывал полученную на Байкале травму

Российский фигурист Александр Галлямов на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге признался, почему полгода не говорил о травме, полученной в ходе турнира на Байкале. В марте Галлямов заявлял о порезе пальца, как оказалось, имел место перелом ноги.

— Долго думал, выкладывать пост или нет. Недели две думал. Решил, что пусть лучше люди знают правду. Это правильный, сильный поступок. Мне было безумно тяжело. Даже вспоминать сейчас тяжело это. Проходилось проходить через боль. Не хочу это вспоминать.

— А что было с пальцем? Ты демонстрировал порез на видео в Telegram.

— Видите шрам (показывает журналистам)? Был же порез? Был.

— Как сейчас состояние?

— Состояние нормальное, довольно-таки неплохое. Периодически устает нога. Вчера был такой день мечты, когда можно было проснуться, позавтракать и сходить в баню, в хамам, в бассейн, чтобы расслабить ногу.

Безумно рад вернуться. Очень ждал сегодняшнего дня, очень готовился, был в большом предвкушении, чтобы мы показали нашу программу. Очень хотелось показать хорошую физическую форму. Понятное дело, что в сентябре она в идеале не будет, но очень хотелось показать свои возможности и для этого приходилось усиленно работать, — сказал Галлямов.