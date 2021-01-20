Российский чемпион мира по прыжкам назвал фаворитов прыжкового турнира фигуристов в Москве

Российский фигурист и тренер, бронзовый призер чемпионата Европы Илья Климкин в интервью «СЭ» назвал фаворитов фестиваля прыжков, который пройдет в Москве 5 февраля в рамках турнира, в котором команда Загитовой выступит против команды Медведевой. Климкин в 2001 году выиграл соревнование по прыжкам Top Jump, которое носило статус неофициального чемпионата мира по прыжкам.

— У женщин фавориты — Щербакова и Трусова, конечно. Думаю, у них все шансы побороться за первое место. Косторная сильна прежде всего катанием. Валиева... Если бы она выучила лутц, то да, но пока никто его не видел. Тулуп у нее хороший, на стабильные высокие плюсы, но этого недостаточно, другие элементы дороже. У мужчин будет влиять только качество исполнения и регламент турнира, претенденты — почти все, все способны хорошо исполнить четверные. Ну и, конечно, те, кто исполняют флип и лутц, будут иметь преимущество. Если это будет как мы прыгали раньше, то ожидаю много срывов. Особенно к концу, когда выйдут на сложные четверные.

(Дмитрий Кузнецов)